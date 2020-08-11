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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den itiraf: O gece herkesi organize ettim...

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Çeşme'den canlı yayına bağlanan Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 24 yaşındaki Cemal Can Canseven'in Survivor itirafları...

11.08.2020 17:16 - Son Güncelleme: 11.08.2020 17:16
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den itiraf: O gece herkesi organize ettim...

Survivor 2020 ile tanınan 24 yaşındaki Cemal Can Cansever'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Alişan ve Demet Akalın'ın programına Çeşme'den bağlanan Cemal Can Canseven Survivor hakkında bakın neler söyledi...

Cemal Can Cansever'in açıklamalarından satır başları şöyle:

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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den itiraf: O gece herkesi organize ettim...

"Şu an Çeşme'de, ailemle birlikte tatildeyim. Survivor sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var. Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarda insanlarla sohbet etmek çok güzel, pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla, onu idrak etmeye çalışıyorum.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den itiraf: O gece herkesi organize ettim...

"Bu zamana kadar hep eğitimini alıp bir şeyler yaptım. Şarkıcılığın da eğitimini aldıktan sonra oraya yönelebilirim."

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den itiraf: O gece herkesi organize ettim...

"Survivor bittikten sonra en çok sütlaç yedim. Adada yediğim çok küçüktü. Ama çok keyifliydi yarışma süreci."

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den itiraf: O gece herkesi organize ettim...

SURVIVOR YARIŞMACILARIYLA GÖRÜŞÜYOR MU?
"Survivor'daki arkadaşlarımdan 5'iyle görüşüyorum. Ama Survivor'da anlaşamadığım insan yoktu; az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Survivor'da her şeye alışıyorsun. Benim alışamadığım tek şey özlemdi. Ailemi, arkadaşlarımı çok özledim."

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