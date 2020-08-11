Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den itiraf: O gece herkesi organize ettim...
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Çeşme'den canlı yayına bağlanan Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 24 yaşındaki Cemal Can Canseven'in Survivor itirafları...
11.08.2020 17:16
- Son Güncelleme: 11.08.2020 17:16
"Şu an Çeşme'de, ailemle birlikte tatildeyim. Survivor sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var. Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarda insanlarla sohbet etmek çok güzel, pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla, onu idrak etmeye çalışıyorum.
SURVIVOR YARIŞMACILARIYLA GÖRÜŞÜYOR MU?
"Survivor'daki arkadaşlarımdan 5'iyle görüşüyorum. Ama Survivor'da anlaşamadığım insan yoktu; az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Survivor'da her şeye alışıyorsun. Benim alışamadığım tek şey özlemdi. Ailemi, arkadaşlarımı çok özledim."
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