Suriye'de doğal gaz boru hattında patlama! Terör saldırısından kaynaklandığı duyuruldu

24.08.2020 13:02

Son dakika haberine göre, Şam yönetimi, başkent yakınlarında gerçekleşen patlamanın bir terör saldırısından kaynaklandığını duyurdu. ABD'nin Suriye özel temsilcisi ise, doğrudan terör örgütü DEAŞ'ı işaret etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın köylerinden geçen Arap Gaz Hattı'nda Pazartesi günü bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe ulaşırken, resmi medya Ed Dumeyr ve Adra köyleri arasındaki patlamanın bir 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

Patlamayla birlikte birçok yerde elektrikler kesilirken, başkent Şam sakinlerinden biri elektriklerin gün içinde yeniden geldiğini söylüyor.

Mısır'dan başlayıp Ürdün ve Suriye'ye kadar uzanan Arap Gaz Boru Hattı'ndaki saldırıya ilişkin ABD'den de bir açıklama geldi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini söyledi.