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Sultangazi’de cinayet!
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Sultangazi'de cinayet!

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 12:35

Sultangazi'de sabah saatlerinde 30 yaşındaki İmam Bozkur, şüpheli kişi ya da kişiler tarafından sokak sokak kovalanarak silahlı saldırıya uğradı. Bozkur, caddede başına ateş edilerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'de İmam Bozkur, şüpheli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, Bozkur'u sokak sokak kovalayıp kafasına ateş ederek öldürdü.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 30 yaşındaki İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada şüpheli kişi ya da kişilerden kaçmaya başladı. Şüpheliler Bozkur'u sokak sokak kovaladı. Kovalamanın ardından şüpheliler Bozkur'u cadde üstünde yakalayarak silahla kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'KAHVALTI ALMAYA GİDİYOR'

Mehmet Tuncer, "Çocuk kahvaltı almaya gidiyor. Çocuğa ateş ediyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Buraya düşüyor. Sanırım yerde de ateş ediyorlar. 3-4 el silah sesi duyduk. Burada hemen öldü" dedi.

'YAKALADI KAFASINA ATEŞ ETTİ'

Mahmut Çetinkaya, "Silah sesi duydum. Bir kadın içeriye atladı. Ben kadına ateş ediyorlar sandım. Yukarı doğru biri koşuyordu arkasından koşan yakaladı, kafasına ateş etti. Sonra arabaya binip kaçtı gitti. Muhtemelen üç kişilerdi. Arabada 2 kişi gördüm, ateş eden tekti. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

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