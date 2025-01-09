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Ankara’da inşaatta göçük!
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Ankara'da inşaatta göçük!

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 13:16

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binada kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi hayatını kaybetti, kaybolan bir işçiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Detaylar ve görüntüler için videoyu izleyebilirsiniz.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde inşaat halindeki binanın kanalizasyon bağlantısı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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