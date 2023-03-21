Sultanbeyli'de park yeri kavgasında yumruklar havada uçuştu!

Olay, Sultanbeyli Kaptanı Derya Sokak'ta 18 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorlanırken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti