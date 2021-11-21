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Sultanbeyli'de 5 çocuk kaçırdıkları otomobille kaza yaptı! O anlar kamerada

Sultanbeyli'de 5 çocuk kaçırdıkları otomobille kaza yaptı! O anlar kamerada
21.11.2021 18:39
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İstanbul Sultanbeyli'de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı. Kaza sonrası 4 çocuk olay yerinden kaçarken yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Sultanbeyli'de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı. Kaza sonrası 4 çocuk olay yerinden kaçarken yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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