Sultanbeyli'de 5 çocuk kaçırdıkları otomobille kaza yaptı! O anlar kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı. Kaza sonrası 4 çocuk olay yerinden kaçarken yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultanbeyli'de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı. Kaza sonrası 4 çocuk olay yerinden kaçarken yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultanbeyli'de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı. Kaza sonrası 4 çocuk olay yerinden kaçarken yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.