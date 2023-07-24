Haberler Haber Videoları ''Speed Date Türkiye'' (Hızlı Flört - Eş bulma - Eş değiştirme) videosu sosyal medyayı salladı! İşte İnfial yaratan ahlaksız video

''Speed Date Türkiye'' (Hızlı Flört - Eş bulma - Eş değiştirme) videosu sosyal medyayı salladı! İşte İnfial yaratan ahlaksız video

''Speed Date Türkiye'' (Hızlı Flört - Eş bulma - Eş değiştirme) videosu sosyal medyayı salladı! İşte İnfial yaratan ahlaksız video
24.07.2023 16:12

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Son dakika haberleri... İstanbul'da son günlerde peşpeşe birbirinden rezil olaylar gündeme geliyor. İETT otobüsündeki direk dansı rezaleti daha gündemden düşmeden şimdi de Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı. ''Speed Date Türkiye'' (Hızlı Flört - Eş bulma - Eş değiştirme) videosu adın altında sosyal medyayı sallayan skandal görüntülerde mekanda çalışan olduğu anlaşılan bir kadın “Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 4 dakikada bir yer değiştiriyor” ifadelerini kullanıyor. İşte İnfial yaratan ahlaksız video...

Haber Videoları

İstanbul son günlerde skandal olaylara şahit oluyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine düşen İETT otobüsündeki direk dansı rezaletinin ardından bu kez de İstanbul Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı.

"Speed Dating" yani hızlı flört diye adlandırdıkları rezaletin görüntüleri de sosyal medyada yayıldı. Mekanda çalıştığı anlaşılan kadın "Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 4 dakikada bir yer değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu skandal için bir de Instagram hesabı açmışlar. Hesapta 'özel biletli etkinliktir' notu düşülürken bir de bu ahlaksızlık için bilet ücreti belirlemişler.

SPEED DATİNG REZALETİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Yakalarında numaralar, önlerinde 'Aşk/Arkadaşlık/Hayır' seçeneklerinin bulunduğu kağıtlar vardır. Dört dakika boyunca sohbet ederler; karşılarındaki insandan dört dakikada aldıkları intibaya ve enerjiye göre –gizlice- seçeneklerden birini işaretlerler. Sonra ding dang dong! Zil çalar... Kadınların masası sabittir, erkekler yer değiştirir; yeni bir insanla tanışırsınız. Gecenin sonunda kağıtlar organizatörlerde toplanır. Karşılıklı olarak aşk-aşk ya da arkadaşlık-arkadaşlık seçeneğini işaretlemiş olanların iletişim bilgileri 24 saat sonra taraflara iletilir. Böylece isterlerse bir daha görüşebilirler.

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