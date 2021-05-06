RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SpaceX "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı

SpaceX "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı

SpaceX
06.05.2021 14:02
Ana Sayfa 15:12
Yarından itibaren marketlerde...
Ana Sayfa 03:39
Merkez Bankası faiz kararını...
Ana Sayfa 01:02
Marmara Denizi'ndeki çevre...
Ana Sayfa 01:04
''Çöl Arslanı operasyonu''...
Ana Sayfa 00:07
Adam koyabilse avrada çip...
Ana Sayfa 06:22
Zeytinburnu son dakika bina...
Ana Sayfa 04:28
Borsa güne nasıl başladı? TCMB...
Ana Sayfa 00:56
70 terörist etkisiz hale...
Ana Sayfa 01:31
Bursa'da ihbara gelen...
Ana Sayfa 01:28
Dikkat çeken hareketlilik!...
Ana Sayfa 01:16
Bahçeli'den Habertürk'e boykot...
Ana Sayfa 06:58
Cerkutay, Şeyh Edebalı'nın...

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi.


Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 26'ncı fırlatış oldu.


YILDIZ SAVAŞLARI FİLMLERİNDEN REFERANSLAR
Fırlatış, ABD'li yönetmen George Lucas'ın yaratıcısı olduğu "Yıldız Savaşları" filmlerinin hayranları tarafından kutlanan 4 Mayıs Yıldız Savaşları Günü'ne denk geldi.

Kutlama vesilesiyle, uyduları taşıyan roket, Yıldız Savaşları filminde Han Solo karakterinin kullandığı uzay gemisi "Millenium Falcon"un adıyla anıldı.

Fırlatma öncesinde, yine filmlerde karakterlerin kullandığı slogandan ilhamla, "Güç sizinle olsun" anonsu yapıldı.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları