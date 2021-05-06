Alparslan Kuytul son dakika gelişmesi! İtikaf provokasyonu sonrası gözaltı süresi uzatıldı

Alparslan Kuytul'un "Furkancılar" hareketi yeni provokasyonlarına bu kez de Ramazan ayı ve itikafı alet etmiş, bir bekçinin göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla tam da Furkancılar'ın aradığı provokasyon ortamı oluşmuştu. Son dakika haberine göre Adana'da, 3 Mayıs gecesi yanındaki kalabalık grup ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 22 camide toplanmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, yeniden emniyete götürüldü.