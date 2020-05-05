Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villası SABAH Drone'u ile havadan görüntülendi

05.05.2020 16:09

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de inşa ettirdiği muhteşem manzaralı deniz kenarındaki villası Sabah Drone'u ile havadan görüntülendi. Hiçbir masraftan kaçınılmadan inşa ettirildiği görülen kaçak villanın önüne tahtalardan küçük bir iskele yapıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Muğla'nın gözbebeği Bodrum Bitez'de bulunan Aktur Sitesi'ndeki muhteşem manzaralı villasının kaçak olduğu tespit edilmişti. Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil üzerine kaydettirdiği villada 142 metrekareye ruhsat almasına rağmen kaçak inşaatlarla beraber 310 metrekareye çıkardığı, ardından da imar barışına başvurduğu belirlenmişti.

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu villadaki kaçak inşaat çalışmalarının gündeme gelmesi üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçmişti. Yapılan incelemeler sonucu villanın yapı kayıt belgesi iptal edilirken mal sahibi Hülya Özdil hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Diğer taraftan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da kaçak yapı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

SABAH DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİ

SABAH Drone'u tüm Türkiye'nin konuştuğu Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının üzerine uçuş yaptı. Aynı zamanda deneyimli bir Drone pilotu olan SABAH Muhabiri İbrahim Evrim Ayral, Bodrum'a giderek Yılmaz Özdil'in villasını havadan görüntüledi. SABAH'ın Drone ile çektiği görüntüle Özdil ailesinin villasının muhteşem konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMAMIŞ

Havadan çekilen görüntülere göre Yılmaz Özdil, denize yaklaşık 20 metre mesafedeki villası için hiçbir masraftan kaçınmamış. Gayet bakımlı olduğu görülen villanın altındaki sokağın kullanıma kapatılması da dikkatlerden kaçmadı. Daha önce araçların geçtiği bu sokak Yılmaz Özdil ve diğer üç komşusunun villaları sebebiyle kullanılamaz hale gelmiş.

SAHİLE KOLAY ULAŞIM SAĞLANMIŞ

Görüntülerde söz konusu parke döşendiği, tahta parkelerle kademeli şekilde yürüyerek sahile iniş imkânı sağlandığı görülüyor. Aynı zamanda Yılmaz Özdil'in evinin hizasındaki deniz kıyısında tahtalarla ufak çaplı bir iskele yapılmış olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Bilindiği gibi villaya;18 metrekare müştemilat, 9 metrekare depo, 13,5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45,5 metrekare balkon ilavesi yapıldığı belirlenmişti. Bu kaçak yapılan Drone ile daha net görüntülendi.

Sabah