Sosyal medyada yayılan köpeğe işkence görüntüleri büyük tepki çekti. Bir kadın, köpeğin boynuna bağladığı iple balkondan aşağı sallandırdı ve sertçe balkon duvarına çarptı. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Köpeğe kan donduran işkence
14.08.2020 01:33
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Köpeğe kan donduran işkence
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