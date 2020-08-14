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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Köpeğe kan donduran işkence

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Köpeğe kan donduran işkence
14.08.2020 01:33

Sosyal medyada yayılan köpeğe işkence görüntüleri büyük tepki çekti. Bir kadın, köpeğin boynuna bağladığı iple balkondan aşağı sallandırdı ve sertçe balkon duvarına çarptı. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...


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