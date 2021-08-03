Songül Karlı'dan gece yarısı videolu paylaşım! Omzuna dayayıp öpücüklere boğdu

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. Karlı, oğlunun doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Kocaman bir adam olup annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği şaşırttı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları...

44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Songül Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. Oğlu Efe Furkan ise annesinin boyunu geçti.