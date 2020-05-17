SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

17.05.2020 02:53

CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, özel bir TV kanalında katıldığı programda CHP'li Özgür Özel'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Memurları darbe imasıyla tehdit edip işlerinden çıkarmakla ilgili imada bulunan CHP'li Özel, "Bütün devlet memurları bilsin, 'saray rejiminin' sonu geliyor." gibi skandal sözler sarf etmişti.

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı programda CHP'li Özgür Özel'in sözlerine cevap verdi.



Boyun kadar konuşacaksın diyen Bayrakçı,"O oylar ittifakın oyları CHP'nin oyları ile konuşacaksın sen. İYİ Parti elini çektiği zaman 10 Puan gider, HDP elini çektiği zaman 10 puan gider, SP gidince 3 puan gider havan kime" diye tepki gösterdi.