Son hedefleri Mazhar Alanson oldu! İşte 'çatlatan' sözler 13.12.2019 16:33

Başkan Erdoğan, "Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla" "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna ödülünü verdi. Grup üyelerinden Mazhar Alanson'un ödül töreni sırasındaki konuşması ise bazılarına adeta "dert" oldu. İşte Alanson'un o sözleri...

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Alanson, yaptığı kısa konuşmada, "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" demişti. Alanson'un bu sözleri üzerine sosyal medyada adeta linç kampanyası başlatıldı.





Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Türkiye'nin en önemli müzik gruplardan biri olan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'a ağır eleştirilerde bulundu. Alanson ise, kendisine yapılan hakaretlere karşın henüz bir açıklama yapmadı.

Birçok kullanıcı ise, linç edenlere tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nun önünde eğildi diye Tarkan'ı kahraman ilan edenler, Cumhurbaşkanı'nın elinden ödül aldı diye Mazhar Alanson'u linç ediyorlar" yorumunda bulundu.