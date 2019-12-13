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Tarkan'ı, Cem Yılmaz'ı kahraman ilan edenler MFÖ'yü sosyal medyada linç etme peşine düştü!

Ekrem İmamoğlu'nu destekledikleri için Tarkan'ı, Athena'yı, Murat Boz'u, Cem Yılmaz'ı yere göğe sığdıramayan muhalif kesim, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen MFÖ'yü linç etti. İmamoğlu destekçisi birçok Twitter kullanıcısı, Cumhurbaşkanı'nın elinden ödül alan ve "Bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diyen grup üyesi Mazhar Alanson hakkında birçok çirkin ifade kullandı.

13.12.2019 12:39 - Son Güncelleme: 13.12.2019 12:54
Tarkan'ı, Cem Yılmaz'ı kahraman ilan edenler MFÖ'yü sosyal medyada linç etme peşine düştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Tarkan'ı, Cem Yılmaz'ı kahraman ilan edenler MFÖ'yü sosyal medyada linç etme peşine düştü!

Erdoğan, "Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla" "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna ödülünü verdi.

Tarkan'ı, Cem Yılmaz'ı kahraman ilan edenler MFÖ'yü sosyal medyada linç etme peşine düştü!

Ödül kabulu sırasında grup üyelerinden Mazhar Alanson'un "Bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" demesi bazı muhalif kesimlere dert oldu!

Tarkan'ı, Cem Yılmaz'ı kahraman ilan edenler MFÖ'yü sosyal medyada linç etme peşine düştü!

İmamoğlu'nu destekleyen sanatçıları yere göğe sığdıramayan muhalif tayfa, Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan MFÖ'yuü sosyal medyada adeta linç etti.

Tarkan'ı, Cem Yılmaz'ı kahraman ilan edenler MFÖ'yü sosyal medyada linç etme peşine düştü!

İşte sosyal medyadaki iki yüzlülüğü gözler önüne seren o yorumlar...

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