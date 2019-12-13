Tarkan'ı, Cem Yılmaz'ı kahraman ilan edenler MFÖ'yü sosyal medyada linç etme peşine düştü!
Ekrem İmamoğlu'nu destekledikleri için Tarkan'ı, Athena'yı, Murat Boz'u, Cem Yılmaz'ı yere göğe sığdıramayan muhalif kesim, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen MFÖ'yü linç etti. İmamoğlu destekçisi birçok Twitter kullanıcısı, Cumhurbaşkanı'nın elinden ödül alan ve "Bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diyen grup üyesi Mazhar Alanson hakkında birçok çirkin ifade kullandı.
13.12.2019 12:39
- Son Güncelleme: 13.12.2019 12:54
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