Tarkan'ı, Cem Yılmaz'ı kahraman ilan edenler MFÖ'yü sosyal medyada linç etme peşine düştü!

Erdoğan, "Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla" "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna ödülünü verdi.