Son dakika: Yerli solunum cihazlarının Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslimi gerçekleşti! Tarihi süreci Selçuk Bayraktar anlattı

20.04.2020 16:19

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Tarihi süreci A Haber canlı yayınında aktaran Selçuk Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın "Ben inanıyorum Türk mühendisi dünyanın en iyisini en hızlı şekilde yapar" diye moral verdiğini ve projeyi sonuna kadar destekleyip gün gün takip ettiğini söyledi.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında tarihi anlar yaşandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce müjdesi verilen yerli solunum cihazlarından 100 adet teslim edildi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, tarihi süreci A Haber canlı yayınında anlattı.

"ÜLKEMİZ PARMAKLA GÖSTERİLİYOR"

Bayraktar, böyle bir projeye destek olmanın en anlamlı anlardan biri olduğunu belirterek, "Tabi bizim için mühendisler olarak böylesine bir teknoloji hem geliştirmek hem de üretimine destek olmak büyük bir gurur. Ülkemiz savunma sanayiinde dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldi. Yaklaşık son 15 yılda yüzde 15'lerden yüzde 70'lere varan bir yerlilik oranı yakalandı. Bu milli teknoloji hamlesinin vizyonuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bir vizyonla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MÜHENDİSİ EN İYİSİNİ EN HIZLI ŞEKİLDE YAPAR"

Projenin gelişim sürecini anlatan Bayraktar, "Projenin başlaması salgınla birlikte solunum cihazları özellikle yoğun bakım solunum cihazları bu hastalığın önemli tedavi protokollerinden biriydi ve bütün dünya bu cihazın peşine düştü. Ülkemizde de bizler neler yapabiliriz diye araştırırken, Biosis firması Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle bu cihazı geliştiriyorlardı. 12'ye yakın cihazı üretip pilot üretimi gerçekleştirip belgelerini almışlardı. Nasıl destek olumabilir, nasıl bunu hızlandırabiliriz diye konuşurken ASELSAN, Arçelik ve Biyosis bir araya geldik.



Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediğimizde 'Ben inanıyorum Türk mühendisi dünyanın en iyisini en hızlı şekilde yapar" diye bize moral verdi ve projeyi sonuna kadar destekleyip gün gün takip etti" şeklinde konuştu.

MİLLİ SEFERBERLİK RUHUYLA YAPILDI

Bayraktar, projeye Sağlık Bakanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığının öncülük ettiğini söyleyerek, "Düşünün bu kadar yüksek bir tempoda gerçekleşti adeta milli seferberlik ruhuyla yapıldı diyebilirim bu çalışma hatta burada aramızda da bazı mühendis arkadaşlarımız 'Bizi odaya kilitleyin bitirine kadar da çıkarmayın' dediklerini gördük. Herkes bu heyecanla çalıştı." dedi.



