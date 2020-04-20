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    • 20.04.2020 10:28
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    Talimatını Erdoğan vermişti! yapım çalışmaları son sürat sürüyor

    Başkan Erdoğan tarafından le mücadele kapsamında yapımı için talimat verilen nin yapım çalışmaları sürüyor. 45 günde tamamlanacak hastane inşaatında demir kolonların konulduğu ve bazı bölümlerin tamamlandığı görüldü.

    Talimatı Erdoğan vermişti! Çalışmalar sürüyor

    Başkan , Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastane inşaatında demir kolonların konulduğu ve bazı bölümlerin tamamlandığı görüldü.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Başkan Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastanenin inşaatında demir kolonların konulduğu, ayrıca inşaatın bazı kısımlarının da bittiği görüldü.

    ERDOĞAN HAVADAN İNCELEDİ
    Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

    Haberler Güncel Talimatını Erdoğan vermişti! Sancaktepe pandemi hastanesi yapım çalışmaları son sürat sürüyor
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