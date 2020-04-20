Başakşehir Şehir Hastanesi nasıl gidilir? Başakşehir Şehir Hastanesi nerede? İlk etabı 20 Nisan itibariyle açılan hastaneye ulaşım başladı. İETT'nin internet sitesinden şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı. 2 bin 682 yatak kapasitesiyle hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bütünüyle faaliyete geçeceği tarih 15 Mayıs olacak. Peki, Başakşehir Şehir Hastanesi nerede? Başakşehir Şehir Hastanesi nasıl gidilir? İşte detaylar…

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NASIL GİDİLİR?

Hastaneye gitmek için kullanabileceğiniz otobüs hatları belli oldu. İETT internet sitesinden, hastaneden geçecek hatlar duyuruldu. Buna göre; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22) Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent hatlarını kullanabileceksiniz.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ ÖZELLİKLERİ!

Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi özellikleri arasında en dikkat çeken maddelerden biri, sismik izolatörler. Yapıların deprem yüklerini aktarmada günümüzün en etkili teknolojisi olarak kabul gören 2068 adet sismik izolatör teknolojisi ile donatılan hastanede, en şiddetli depremler sırasında ve sonrasında dahi tüm operasyonel faaliyetler aksamadan yerine getirilebilecek.

Ayrıca 300 medikal personeli, 4.050 hizmet personeli ve 810 yönetim personeliyle yaklaşık 10 bin kişiye kalıcı istihdam sağlayacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi inşaat sürecinde de 6 bin kişiye istihdam sağladı.