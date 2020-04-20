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Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Koronayla mücadelede etkin rol oynayacak

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Hastane, koronayla mücadelede etkin rol oynayacak. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

20.04.2020 10:47 - Son Güncelleme: 20.04.2020 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





