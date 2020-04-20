Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Koronayla mücadelede etkin rol oynayacak
Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Hastane, koronayla mücadelede etkin rol oynayacak. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.
Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.
İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı. Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22) Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.