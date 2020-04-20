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Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Koronayla mücadelede etkin rol oynayacak

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Hastane, koronayla mücadelede etkin rol oynayacak. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

20.04.2020 10:47 - Son Güncelleme: 20.04.2020 11:09
Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Koronayla mücadelede etkin rol oynayacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.

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Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Koronayla mücadelede etkin rol oynayacak

Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Koronayla mücadelede etkin rol oynayacak

İlk etabı bugün açılacak olan hastanene çevresindeki yolların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü.

Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Koronayla mücadelede etkin rol oynayacak

İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı. Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22) Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.

Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Koronayla mücadelede etkin rol oynayacak

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDECEK
155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesinin, Coronavirüs ile mücadelede etkin rol üstlenmesi planlanıyor.

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