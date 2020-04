Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane ile ilgili canlı yayında brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Başakşehir'de 2 bin 682 kapasitesi olacak. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.



Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.



Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır. Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

3 AYRI BLOK 5 BİN METREKARE

İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır. Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı.



Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim iin önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir. Pandemi döneminde hastalarımıza immun plazma verilmesinin önemli olduğunu ve buradaki hastalarımıza bu plazmanın kullanılması için yeterli altyapımızın olduğunu belirtmek isterim.

AVRUPA'DA EŞİ BENZERİ YOK

Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık. Avrupa'da bu zenginliğe sahip bir başka bir ülkede yok. Şu anda 155 yoğun bakım odasını açmış oluyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir. Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.



Her yoğun bakım odamızın negatif basınçlı oluğunun altını çizmek istiyorum. Ve 450 yoğun bakım odamız bulunuyor. Şu an açılışını yaptığımız 150 yoğun bakım odası kurulmuş durumda.



Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Şu an 100 adet. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık.