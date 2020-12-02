SON DAKİKA: Yerli güdümlü füze UMTAS envantere giriyor: Görevini tamamlamadan yolundan dönmez

Son dakika haberine göre, savunma sanayinde yerlilik payı hızla yükselirken, testleri tamamlanan silahlar da bir bir envantere giriyor. Son haber Roketsan'dan geldi. Kurumun resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS'a ilişkin paylaşım dikkat çekti.









ZIRHLI HEDEFLERE KARŞI ÇOK ETKİN

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı, UMTAS Füzesi'nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.



SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım











HEDEF GÜNCELLEME YETENEĞİ

Hedef Güncelleme Yeteneğinin Sunduğu Esneklik ile; Hedef Üzerinde Vuruş Noktası Güncelleme, Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme, Sütre Gerisinden Atış. Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği.



KULLANILABİLDİĞİ PLATFORMLAR

T129 ATAK Taarruz Helikopteri, S70-B SEAHAWK Helikopteri, HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı, MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 Arayüz Standartlarına Sahip Diğer Platformlar Deniz platformlarına stabilize silah sistemi ile entegre edilen UMTAS, zırhlı kara araçlarına ve çekili/sabit kara platformlarına da entegre edilmektedir.