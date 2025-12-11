Samsun’da hamsi azaldı: Fiyat 200 TL’ye fırladı!

Balık sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de yoğun şekilde avlanan hamsi, sezon başında vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu. Kilosu 50 TL'ye kadar gerileyen hamsi, son günlerde av miktarının düşmesiyle yeniden yüksek fiyatlara ulaştı.

Fiyat 200 TL'ye Kadar Çıktı

Samsun'da tezgâhlarda hamsinin kilosu 200 TL'den satılmaya başladı. Balıkçıların aktardığına göre hamsideki bolluk döneminin sona ermesi, fiyatlara doğrudan yansıdı.

Balıkçılar: "Hamsi Azalıyor, Göç Devam Ediyor"

Balık satıcısı Erdoğan Köseoğlu, hamsinin sezon başında yüksek fiyatla başladığını ancak sonrasında bollaşarak 50 TL'ye kadar düştüğünü söyledi. Köseoğlu, hamsinin göç balığı olması nedeniyle bölgede hızla azaldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hamsi az çıktıkça fiyat artıyor. Şu an az yakalandığı için pahalıya satılıyor. Taze hamsi ile buzhane hamsisi arasında da fark var. Yine de vatandaşın en fazla rağbet ettiği balık hamsi."

Vatandaşlar Fiyata Rağmen Vazgeçmiyor

Bazı vatandaşlar, Karadeniz hamsisinin tadından vazgeçemediklerini ve 200 TL'ye çıkmasına rağmen almaya devam ettiklerini dile getirdi.