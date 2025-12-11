PODCAST CANLI YAYIN
Elazığ'da meteorun düşme anı görüntülendi

Elazığ'da meteorun düşme anı görüntülendi

Aralık ayının en parlak gök olaylarından Geminid Meteor Yağmuru, Elazığ’da güvenlik kamerasına yansıdı. Kurtdere köyünde gökyüzünü aniden aydınlatan meteorun düşüş anı saniye saniye kaydedildi.

Geminid Meteor Yağmuru, aralık ayında yılın en etkileyici gök olaylarından biri olarak gökyüzünde kendini gösterirken, bu doğa şöleninin en net görüntülerinden biri Elazığ'da kaydedildi. Meteorun düşüş anı, Kurtdere köyünde bir güvenlik kamerasına takıldı.

Geminid Meteor Yağmuru Gökyüzünü Aydınlatıyor

Her yıl 4-17 Aralık arasında aktif olan Geminid meteor yağmuru, parlak ışıklarıyla dikkat çeken bir gök olayı olarak biliniyor. Uzmanlara göre yağmurun en yoğun şekilde izlenebileceği tarihler 13-14 Aralık.

Meteorun Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Kurtdere köyünde yaşayan Mustafa Poyraz, bahçesine kurduğu güvenlik kamerasını izlerken gökyüzünden süzülen parlak bir ışık fark etti. Kameraya yansıyan meteor, kısa süreliğine çevreyi aydınlatırken etkileyici görüntü oluşturdu.

"Birden Bembeyaz Bir Işık Gördüm"

O anı anlatan Mustafa Poyraz, "Bahçeye kamera takmıştım. Görüntüleri izlerken telefona bildirim geldi. Açıp bakınca gökten bembeyaz bir ışık hızla süzülüyordu. Meteor olduğunu o an anladım," dedi.

Bunlar da Var

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle