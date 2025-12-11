Elazığ'da meteorun düşme anı görüntülendi

Geminid Meteor Yağmuru, aralık ayında yılın en etkileyici gök olaylarından biri olarak gökyüzünde kendini gösterirken, bu doğa şöleninin en net görüntülerinden biri Elazığ'da kaydedildi. Meteorun düşüş anı, Kurtdere köyünde bir güvenlik kamerasına takıldı.

Geminid Meteor Yağmuru Gökyüzünü Aydınlatıyor

Her yıl 4-17 Aralık arasında aktif olan Geminid meteor yağmuru, parlak ışıklarıyla dikkat çeken bir gök olayı olarak biliniyor. Uzmanlara göre yağmurun en yoğun şekilde izlenebileceği tarihler 13-14 Aralık.

Meteorun Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Kurtdere köyünde yaşayan Mustafa Poyraz, bahçesine kurduğu güvenlik kamerasını izlerken gökyüzünden süzülen parlak bir ışık fark etti. Kameraya yansıyan meteor, kısa süreliğine çevreyi aydınlatırken etkileyici görüntü oluşturdu.

"Birden Bembeyaz Bir Işık Gördüm"

O anı anlatan Mustafa Poyraz, "Bahçeye kamera takmıştım. Görüntüleri izlerken telefona bildirim geldi. Açıp bakınca gökten bembeyaz bir ışık hızla süzülüyordu. Meteor olduğunu o an anladım," dedi.