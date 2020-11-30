3200 NEWTONLUK BİR ROKET MOTORU

Bu Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru'muz 3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama inşallah bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız."

"MÜHENDİSLERİMİZE HEM GÜVENİYORUZ HEM ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Varank ayrıca son dakika açıklamalarında yıllar süren yoğun emekleri için projede emeği olanlara teşekkür ederek, bu emekler sayesinde milli turbo jet motorun çok kısa süre içinde seri üretime hazır hale geleceğini söylerken "Az evvel testini yaptık, sesini duyduk" diyen Varank, Türkiye'nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer edinmek istediğini kaydetti.