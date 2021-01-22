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Son dakika: Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti!

Son dakika: Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti!
22.01.2021 01:09
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Uzun süredir hastanede tedavi gören tarihçi, gazeteci-yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran oğlu Mücaiht Birinci, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun" açıklamasında bulundu. Öte yandan birçok siyasi Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı.


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