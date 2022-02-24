SON DAKİKA! Ukrayna'dan flaş açıklama: 5 Rus uçağı ve helikopter düşürdük

Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini, askeri havalimanlarını vurduğunu duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tüm askeri havalimanlarımız yoğun atış altında" diyerek bu bilgiyi kısmen doğruladı.

Kısa bir süre sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması daha geldi. Açıklamada, Rusya'nın SU-24 model bir savaş jetinin düşürüldüğü duyuruldu.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: 5 RUS SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOPTER DÜŞÜRDÜK

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya'ya ait 5 savaş uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü açıklandı.