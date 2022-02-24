Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Ukrayna'dan flaş açıklama: 5 Rus uçağı ve helikopter düşürdük

SON DAKİKA! Ukrayna'dan flaş açıklama: 5 Rus uçağı ve helikopter düşürdük

SON DAKİKA! Ukrayna'dan flaş açıklama: 5 Rus uçağı ve helikopter düşürdük
24.02.2022 09:14

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Ukrayna, Rusya'nın başlattığı saldırıya verdiği cevap sırasında Rusya'ya ait 5 savaş uçağı ve helikopterin vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini, askeri havalimanlarını vurduğunu duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tüm askeri havalimanlarımız yoğun atış altında" diyerek bu bilgiyi kısmen doğruladı.

Kısa bir süre sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması daha geldi. Açıklamada, Rusya'nın SU-24 model bir savaş jetinin düşürüldüğü duyuruldu.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: 5 RUS SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOPTER DÜŞÜRDÜK
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya'ya ait 5 savaş uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü açıklandı.

SON DAKİKA