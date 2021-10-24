Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
24.10.2021 11:25
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Koronavirüste son durum

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gözü yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin skandal bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine karışarak Osman Kavala'nın serbest kalmasını istemeleri ele alınacak. Öte yandanSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koronavirüsle ilgili sunum yapması bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi....

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