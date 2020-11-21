SON DAKİKA: Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli: Ovit Dağı Geçidi'nde 12 ay kesintisiz ulaşım

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Haziran 2018 tarihinde açılışını yaptığı Ovit Tüneli'nde 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Haziran 2018 tarihinde açılışını yaptığı Ovit Tüneli'nde 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanıyor.
12 AY KESİNTİSİZ ULAŞIM
Çift tüplü 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 km kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanıyor.
14.3 KİLOMETRELİK TÜP
Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.