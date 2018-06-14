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Dünyanın en büyük 2. tüneli Ovit açıldı

'nin 138 yıllık hayali "" dün hizmete girdi. CUmhurbaşkanı Erdoğan, "yapamazsın dediler, yaptık! İşte büyüme budur" dedi

Dünyanın en büyük 2. tüneli Ovit açıldı
14 bin 300 metrelik uzunluğuyla 'de 1'inci, dünyada 2'nci olan , törenle hizmete açıldı. ile arasındaki yol, 50 kilometre kısaldı.
Tüneli direksiyon başında geçen Erdoğan ise muhalefete çattı: Birileri 'Nerede büyüme' diyor. İşte Ovit... Ama o senin cebine girmez, seni cebine sokar...

Ovit Tüneli, 2. Abdülhamit döneminde 1880'de projelendirildi.

Temeli, 2012'de atıldı. 6 yılda bitirildi.

14 bin 300 metre uzunluğundaki tünel çift tüp olarak inşa edildi.

Giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre...

Maliyeti 800 milyon lira...

Ve yılın 6 ayı kardan kapanan yolda artık ulaşım kesilmeyecek.


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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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