Dünyanın en büyük 2. tüneli Ovit açıldı

14 bin 300 metrelik uzunluğuyla Türkiye'de 1'inci, dünyada 2'nci olan Ovit Tüneli, törenle hizmete açıldı. Rize ile Erzurum arasındaki yol, 50 kilometre kısaldı.
Tüneli direksiyon başında geçen Erdoğan ise muhalefete çattı: Birileri 'Nerede büyüme' diyor. İşte Ovit... Ama o senin cebine girmez, seni cebine sokar...
Ovit Tüneli, 2. Abdülhamit döneminde 1880'de projelendirildi.
Temeli, 2012'de atıldı. 6 yılda bitirildi.
14 bin 300 metre uzunluğundaki tünel çift tüp olarak inşa edildi.
Giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre...
Maliyeti 800 milyon lira...
Ve yılın 6 ayı kardan kapanan yolda artık ulaşım kesilmeyecek.
Tüneli direksiyon başında geçen Erdoğan ise muhalefete çattı: Birileri 'Nerede büyüme' diyor. İşte Ovit... Ama o senin cebine girmez, seni cebine sokar...
Ovit Tüneli, 2. Abdülhamit döneminde 1880'de projelendirildi.
Temeli, 2012'de atıldı. 6 yılda bitirildi.
14 bin 300 metre uzunluğundaki tünel çift tüp olarak inşa edildi.
Giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre...
Maliyeti 800 milyon lira...
Ve yılın 6 ayı kardan kapanan yolda artık ulaşım kesilmeyecek.
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