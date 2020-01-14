Son dakika: Türkiye'den Hafter'in kararına ilişkin flaş açıklama 14.01.2020 13:40

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Moskova'da gerçekleşen Libya görüşmesinde Libya Ulusal Ordu Komutanı Hafter'in anlaşma imzalamadan zirveyi terk etmesini yorumladı. Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok. Hafter'in ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor" dedi. Bakan Akar ise, "Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız" dedi.

Moskova'da gerçekleşen Libya görüşmesinde ateşkes beklenirken Rusya Dışişleri Bakanlığı General Hafter'in anlaşma imzalamadan zirveyi terk ettiğini duyurdu. Zirveye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkes beklenirken Hafter'in çekilmesi üzerine "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

AKAR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Bakan Akar, "Türkiye olarak bölgemizde, çevremizde barış ve huzurun hakim kılınması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Problemlerin, sorunların da bir şekilde barışçıl yöntemlerle, siyasi şekilde çözümlenmesinden yanayız. Bu çalışmalar sürmektedir." diye konuştu.

ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Heyetin Rusya'dan yeni geldiği belirtilerek, "Libya'da barışın, ateşkesin sağlanmasına yönelik tekrar gitme durumunuz söz konusu olabilir mi" sorusuna Akar, "Tabii, bunların hepsi mümkün. Temaslar sürüyor, amacımız bölgeye, komşularımıza barış ve huzurun gelmesi. Bunun için yapılması gereken ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmekte. Bizler de bu çerçevede bize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz, inşallah başaracağız." yanıtını verdi.

"Hafter hangi konular nedeniyle masadan kalkmış olabilir" sorusu üzerine Akar, "Teknik konular var, çalışılıyor." dedi.

"Libya'da ne kadar askeri unsurumuz var" sorusu üzerine de Akar, şu görüşlerini paylaştı:

"Biz Libya ve Serrac tarafı ile güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtıramızı imzaladık biliyorsunuz. Bu çerçevede eğitim, danışmanlık konularında çeşitli çalışmalarımız var. Oradaki dostlarımızla, Libyalı kardeşlerimizle paylaştığımız bilgiler var. Onlara eğitim, danışmanlık konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Libya'da ateşkes ile ilgili olumlu bir sonuç çıkma ihtimali görüyor musunuz?" şeklindeki soruya da Akar, "Var tabii" karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, darbeci general Hafter tarafından kabul görülmedi. Darbeci general Hafter, metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Libya'da ateşkes anlaşması yapılmasına dair çağrısı üzerine Türkiye ve Rusya heyetleri başta olmak üzere Moskova'da görüşmeler başlamıştı. Türkiye'yi görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ederken Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu temsil etti.



Heyetler arasında dün devam eden görüşmelerde Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ateşkes anlaşmasının taslak metnini imzalayarak arabulucu ülkeler Rusya ve Türkiye'ye teslim etti. Libya'nın darbeci generali Halife Hafter ise arabulucu ülkelerden sabah saatlerine kadar süre istedi. Hafter'in taslak metni inceleme için talep ettiği süre zarfında ilginç bir olay yaşandı. Hafter, kendi heyetiyle birlikte gece 3 sularında Moskova'dan ayrılarak Libya'ya döndü. Hafter, Moskova'dan ayrılışını Trablus'un güneyinde 2 taraf arasında baş gösteren çatışmalar olduğunu vurgularken gece yarısı döndüğü ülkesinde 'zafer ve kararlılık' açıklamalarında bulundu.



Orta Doğu'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Hafter'in heyetinde bulunan bir delegasyon Hafter'in anlaşma taslağını incelediğini fakat Hafter aleyhinde birçok kararlar bulunduğu için Hafter'in anlaşmayı imzalamadığını söyledi.



Hafter tarafı bundan sonraki süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile görüşmelere devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.