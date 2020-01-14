5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

Farklı partilerde yer alan 5 belediye başkanına AK Parti rozetini Başkan Erdoğan taktı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamıştı.
AK Parti Grup Toplantısı'nda belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiş süreci tamamlandı.
AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti'ye geçen belediye başkanları, başarılı çalışmalara imza atacaklarının sözünü verdi.
Başkan Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğini listenin kabarık olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini noktaladı.
İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER
İyi Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi
Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi
CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi
Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi
Bağımsız - Erzurum - Olur Belediyesi
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