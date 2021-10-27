Haberler Haber Videoları Son dakika: Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! F-35 ve F-16 meselesi...

Son dakika: Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! F-35 ve F-16 meselesi...

Son dakika: Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! F-35 ve F-16 meselesi...
27.10.2021 16:41
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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