Son dakika: Trump'tan Macron'a "beyin ölümü" tepkisi, Türkiye'ye övgü dolu sözler 03.12.2019 13:34

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhubaşkanı Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına sert çıktı. Trump, "Çok saygısızca ve aşağılayıcı" dedi. Trump'tan Türkiye açıklaması da geldi: Çok iyi NATO ülkesi, Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü ifadesine tepkiler devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

Trump, NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini belirterek, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Öte yandan Trump, "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi. O çok iyi bir NATO üyesi" dedi.

Türkiye'nin Bağdadi operasyonunda çok yardımcı olduğunu söyleyen Trump "Türkiye ABD silahlarını almak istiyordu fakat Obama bunu engelledi. Bu yüzden onlar da Rusya'dan aldılar" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA SERT ÇIKMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un skandal sözleriyle ilgili, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' dedi. Sayın Macron bak buradan sesleniyorum. Sen ilk önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak senin haddine mi? " ifadelerini kullandı.