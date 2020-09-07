Son dakika: Teröristler Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı kundaklandı

07.09.2020 09:37

Son dakika haberine göre, Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’ne ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Beyoğlu, "Servis aracımız yüzleri maskeli teröristler tarafından yanıcı madde ile kundaklanarak yakılmıştır. Bu olayı yapan zihniyeti lanetle kınıyorum.” dedi.