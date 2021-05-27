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SON DAKİKA: Teröre Pençe darbesi: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Teröre Pençe darbesi: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.


Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!

Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/N1IM6Yf0Gx

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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