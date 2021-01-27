SON DAKİKA: Terör destekçisi HDP Milletvekili Nuran İmir'in sakladığı telefonda örgütsel dokümanlar bulundu

Son dakika haberine göre, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in, bir örgüt üyesinin gözaltına alındığı sırada el çabukluğu ile alıp gizlediği telefondaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Geri getirilen verilerde PKK/ KCK üyesi teröristlerin fotoğrafları bulundu.

Şırnak'ta geçen yıl 28 Kasım'da meydana gelen olayda Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un yakalanmasına yönelik talimat verdi. Cizre'de Hamidiye Kışlası civarında, aralarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de bulunduğu grupta tespit edilen Oğuz gözaltına alındı.



MİLLETVEKİLİ POLİSLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Polisler Oğuz'u götürürken HDP Milletvekili İmir, bu sırada örgüt üyesine yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kendi cebine koydu.





TELEFONU ALDIĞI ANIN GÖRÜNTÜLE ORTAYA ÇIKTI

Oğuz, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak cep telefonun alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkınca Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca aynı soruşturma kapsamında, milletvekilinin şüphelinin "cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği" üzerine harekete geçti. Telefonunun incelenebilmesi için yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.









İkinci kez gözaltına alındı

Ercan Oğuz bu kez 8 Aralık'ta Cizre-Şırnak karayolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde yakalandı. Şüphelinin yakalandığı araçta, üzerinde milletvekili Nuran İmir tarafından alınan cep telefonu da bulundu.







SIM KART YOK, VERİLER SİLİNMİŞ

SIM kartı olmadığı anlaşılan cep telefonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Cihazda silme işlemlerinin yapıldığı belirlendi. Verilerin tamamı kurtarıldı.

TELEFONDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ÇIKTI

Geri getirilen verilerde PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüyle irtibatlı yayın organlarının haber içerikleri ve fotoğraflar, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman ve video bulundu.

İLK SİLME İŞLEMİ TELEFON VEKİLDEYKEN YAPILDI

Silme işlemlerinin, telefonun Milletvekili İmir'de olduğu 23 Kasım ve ikinci gözaltı işleminin yapıldığı 8 Aralık'ta yapıldığı belirlendi. Hazırlanan rapor Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

Cep telefonuyla ilgili detaylı inceleme Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda sürüyor.

MİLLETVEKİLİ HAKKINDA HAZIRLANAN DOSYA TBMM'DE

Milletvekili İmir hakkında, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma evrakları, 2 Aralık'ta 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.







NE OLMUŞTU?

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza atmış, gözaltına alınan terör örgütü üyesinin cep telefonunu el çabukluğu ile alarak, delilleri örtbas etmeye çalışmıştı.