



HDP'LİLERİN TERÖR YANDAŞLARINI KORUMA SEVDASI BİTMİYOR

HDP milletvekillerinin teröristleri ve yandaşlarını koruma sevdası bitmiyor. Teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer alan HDP'li milletvekilleri, terör örgütü üyelerini de korumak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz aylarda HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan örgüt üyesi polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.