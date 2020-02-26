Son dakika: Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği

Son dakika haberine göre Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü.
Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.
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