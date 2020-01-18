Son dakika: Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

Son dakika haberi... Reuters, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 30 kilometre dışında düzenlenen bombalı saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığını duyurdu. Türk Büyükelçi saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.
Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 30 km dışında bombalı saldırı düzenlendi.
TÜRKLERİ HEDEF ALDILAR
Türk inşaat şirketi çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda bombalı aracın personelin yemek yediği lokantaya daldığı duyuruldu.
İLK BİLGİLERE GÖRE ÖLÜ YOK
Mühendis ve polislerin yemek yediği yerde gerçekleşen saldırı sonrasında Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, "Ölü bilgisi yok fakat yaralılar var" dedi.
GEÇTİĞİMİZ AY İKİ TÜRK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz ay bir bombalı araç saldırısı gerçekleşmiş, saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Toplam 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş Şebab, asıl hedefin bölgedeki Türk vatandaşlarını olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.
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