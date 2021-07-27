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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu
27.07.2021 01:00 - Son Güncelleme: 27.07.2021 01:22
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonrası bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin (27) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına ulaştı.


Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi. Şehit Çelebi'nin 11 ay önce evlendiği öğrenildi.

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