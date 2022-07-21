Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB: Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.