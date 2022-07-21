Haberler Haber Videoları Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21.07.2022 11:37

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Son dakika... MSB: Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DEMİR YUMRUK TERÖRİSTLERİN ÜZERİNE İNMEYE DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

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