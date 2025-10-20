PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika Sakarya haberleri: Akyazı trafik kazası... Patpat ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tarım aracı olarak bilinen “patpat” ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı'nın İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. D.Y. yönetimindeki tarım aracı olarak tabir edilen "patpat" ile M.A. idaresindeki 16 BSE 017 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.A. ve patpatta bulunan S.Y., M.A., F.D., A.Y. ile D.Y. yaralandı.

6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis Soruşturma Başlattı
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı bildirildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecek.

