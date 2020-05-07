RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan maske sosyal mesafe uyarısı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan maske sosyal mesafe uyarısı
07.05.2020 23:37

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Videolu paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün" ifadelerine yer verdi.



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