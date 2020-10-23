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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'da önemli açıklamalar
23.10.2020 21:02

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında, Bursa, Yalova, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'deki yoğun bakım doluluk oranları hakkında bilgi verdi. Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında, Bursa, Yalova, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'deki yoğun bakım doluluk oranları hakkında bilgi verdi. Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir." ifadelerini kullandı.
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