Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Salgın yeniden tırmanışa geçti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğinde açıklama yaptı. Bakan Koca, "Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir." dedi.

Bakan Koca'nın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık. Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.

Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşamki açıklamada paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir.