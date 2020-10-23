Bakan Karaismailoğlu: Uçak, tren ve otobüsü birbirine entegre etmek için yoğun bir çalışmamız var

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, verimliliği sağlamak için uçak, tren, otomobil ve otobüsün bir arada entegre edilmesi gerektiğini aktardı. Karaismailoğlu, “Bunu dijitalleşme ile sağlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakında meyvelerini verecek” diye konuştu.

SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin öğleden sonraki oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Pandemiyle dünyanın dijitalleşmede önemli bir sınav verdiğini aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'nin bunu başarıyla yönettiğini söyledi. Dijital dönüşüm sürecinde bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Dijital dönüşüm özellikle pandemi süreciyle birlikte öngörülemeyen şekilde hızlandı. Türkiye'nin bu konuda geri kalması mümkün değil. Hatta üstüne çıkması gerekiyor. Biz Türkiye olarak dünyanın üst noktasındayız. Bakanlığımız karada, denizde, havada, uzaya gönderdiğimiz uydularla dijital dönüşümü en üst seviyeye taşıyoruz" dedi.