Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı: İşte öğrencilere dağıtılan tablet sayısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da önemli açıklamalar yaptı. Selçuk, öğrencilere tablet dağıtımına başlandığını söylerken; şu ana kadar 60 bin tabletin dağıtımının yapıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, öğrencilere dağıtımı gerçekleşecek 500 bin tabletten 60 bininin dağıtımının yapıldığını söylerken, tabletler için en yüksek bağışı yapan kurumun TMSF olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şimdiye kadar 60 bin tabletin dağıtımını yaptık. Çocuklarımızın adil eğitime ulaşımını önemsiyoruz. 5.sınıfların eğitime başlayacak olmasına ilişkin teknik detayları bugün açıklayacağız.

Tabletler için en yüksek bağışı yapan kurum TMSF'dir.