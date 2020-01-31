Son dakika: Rusya'da ilk koronavirüs vakaları kaydedildi 31.01.2020 16:42

Koronavirüs dünyayı sarsmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre Rusya'da ilk kez yeni tip koronavirüs (2019-nCov) vakası tespit edildi. Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma kararı almıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Hastalardan birinin Tümen, ikinci hastanın ise Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunduğunu belirten Golikova, "İki hasta da Çin vatandaşı." dedi.

Rusya'nın salgına ilişkin ilave önlem kararı aldığına işaret eden Golikova, "Çin'in Hubey bölgesindeki Rus vatandaşlarını tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları sınırlandıracağız." diye konuştu.

Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını anlatan Golikova, hastaların müşahede altına alındığı söyledi.

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma kararı almıştı.

VİRÜSÜN OLDUĞU ÜLKELER

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Finlandiya'ya da sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 10, Makao Özel İdari Bölgesi 9, Tayvan 8, Tayland 14, Japonya 11, Singapur 10, Avustralya 9, Malezya 8, Güney Kore 11, ABD 6, Fransa 6, Almanya 5, BAE 4, Kanada 3, İtalya 2, Vietnam 2, Hindistan 1, Nepal 1, Kamboçya 1, Sri Lanka 1, Filipinler 1 ve Finlandiya 1."