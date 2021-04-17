RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan peş peşe geçti

Son dakika: Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan peş peşe geçti

Son dakika: Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan peş peşe geçti
17.04.2021 09:05
Ana Sayfa 01:18
Rus savaş gemileri İstanbul...
Ana Sayfa 01:41
Polisten kaçtı yakalanınca...
Ana Sayfa 14:53
Fuat Oktay’dan KKTC'deki...
Ana Sayfa 01:29
Sedat Peker suç örgütüne...
Ana Sayfa 00:45
Akıncı 17. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:32
Sunta yığını yola düştü! 2...
Ana Sayfa 13:03
Koronavirüs bitiş tarihi ne...
Ana Sayfa 09:22
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin...
Ana Sayfa 00:47
Beşiktaş’ın ilk 11’i belli...
Ana Sayfa 00:49
Çukur yeni bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:59
Joe Biden'ın son gafı
Ana Sayfa 01:35
Gıdada sahtecilik yapan...

Son dakika haberi... Rusya’ya ait 2 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladı. Rus savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti.


Dün sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri bu gün saat 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda güvenlik ekibi görülürken, Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.
Haber Videoları