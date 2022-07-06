Anayasa, Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan Hazırlık Komisyonu'nda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili dosya, CHP ve HDP'li üyelerin ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP VE HDP'DEN RET OYU

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen eylemde, polis memuruna yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Hazırlık Komisyonu, çalışmasını tamamlandı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında yapılan toplantıda dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili dosya, oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve HDP'li komisyon üyeleri, ret oyu kullandı.

'BİZİM AÇIMIZDAN DOSYA TAMAMLANDI'

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti'li Özkaya, "Bizim açımızdan dosya tamamlanmış oldu. 18 Temmuz itibarıyla raporumuzu, Karma Komisyon'a sunacağız. Bundan sonra Karma Komisyon'da 1 aylık süreç başlayacak" dedi.

Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 1631 dosya olduğunu da aktaran Özkaya, "Bunların yaklaşık 1308 tanesi HDP ve DBP milletvekillerimize ait. Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz de 77 fezlekesi ile Meclis'ten en fazla dokunulmazlığı kaldırılması talep edilen milletvekili. Bunların çok büyük bir kısmı da bu ve benzer toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polise mukavemet etmek, görev yaptırmamak için direnmek. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör örgütünün propagandasını yapmak. Dokunulmazlığının kaldırılması yönünde AK Parti milletvekilleri olarak oy kullandık. Karma Komisyon'a görüşümüzle birlikte sevk edeceğiz. 18 Temmuz itibarıyla rapor, ek görüşlerle birlikte tamamlanacak" diye konuştu.

'MUHALEFET ŞERHİNİ YAZACAĞIZ'

Komisyonun HDP'li üyesi Abdulllah Koç da "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları yok sayıldı. Milletvekili dokunulmazlığı hiçe sayıldı. Muhalefet şerhini yazacağız. Uygulamalarını ne kadar kanunsuz olduğunu paylaşacağız" dedi.

Hazırlık Komisyonu'nun kararı sonrası milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili ilk süreç tamamlandı. Rapor ve fezleke, TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu'nca incelenecek. Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirmesi halinde süreç TBMM Genel Kurulu'na havale edilecek. Genel Kurul'da yapılan oylamaya göre yargı yolu açılabilecek.

NELER OLMUŞTU?

Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemek için yürüyen 27. dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz bir polisimize yumruk salladı.

"KALLEŞLİK NAMUSSUZLUK KANI BOZUKLUK"

Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün terör destekçisi Salihe Aydeniz'in ve HDP'li isimlerin imza attığı rezilliğe sert tepki göstererek, "Kalleşlik, namussuzluk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları, provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur.

"BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDEYECEK"

Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin, hangi çirkefliği yaparsa yapsın Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır. Bugün ülkemiz, bölgesindeki ve dünyadaki her gelişime kendi penceresinden bakıyor, kendi menfaatlerine ve hedeflerine göre eğer tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği işte bu mücadele sayesindedir."

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"

Terör destekçisinin alçaklığına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gelmişti. Şentop, "Haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmedilir." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DOSYASI ANKARA'YA ULAŞTI

Öte yandan Salihe Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı. Aydeniz hakkındaki dosya Ankara'ya ulaştı.

Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi. Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

POLİS MEMURUNUN İFADESİ

Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.

Grubun en önünde kalkanla durduğunu belirten Hakan A, "Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan, darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtilirken, görüntü inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.

AYDENİZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Hürriyet Yazarı Nedim Şener köşeisnde Aydeniz'in geçmişte karıştığı suçları aktardı.

İşte Aydeniz'in imza attığı rezillikler;

Aydeniz, Halk Sağlığı Komuta Merkezi'nde hemşireyken, PKK'lı teröristlere yardım ettiği ortaya çıkmıştı. Aydeniz hakkında, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2008/125 soruşturma sayılı "suçu ve suçluyu övmek" suçundan kapalı dosya bulunuyor.

TERÖR PROPAGANDASI

Milletvekili olduktan sonra da sürekli terör örgütüne destek eylemlerine katılan Aydeniz hakkında, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Gaziantep, Batman ve Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince "PKK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında işlem yapıldı.

TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI

Aydeniz, 25 Temmuz 2018'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen Hevidar Türk isimli PKK'lı teröristin cenazesine de katıldı.

23 Eylül 2018 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Yunus Atkık isimli teröristin cenazesinde yer aldı.

TERÖRİST CENAZESİNİ TESLİM ALDI

Teröristbaşı Öcalan'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla 1 Mart 2019 tarihinde açlık grevine başlayan ve cezaevinde intihar eden Zülküf Gezen isimli terör örgütü mensubunun 18 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Havalimanı'ndan cenazesini teslim alan grup içerisinde yer aldı.

14 Şubat 2019 tarihinde Van'da HDP organizesinde, "PKK destekçisi Leyla Güven'in açlık grevine destek vermek" amaçlı izinsiz gösteriye katıldı.

POLİSİ ISIRDI

Bu sırada, çevrede güvenlik önlemi alan bir kadın polis memurunun kolunu ısırmak suretiyle hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.

YARALAMA

Bu nedenle hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma açıldı.

ŞEREFİ ÜZERİNE ETTİĞİ YEMİNİ ÇİĞNEDİ

Milletvekilliğinden çok PKK üyesi olarak örgüt propagandası yapan Aydeniz, 24 Aralık 2020'de de HDP Silopi İlçe Teşkilatı parti binası önünde sözde ulusal Kürt birliği konulu basın açıklamasına da katıldı.

Aydeniz, bu açıklama sırasında da PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atarken görüntülendi.

Yani karşımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü" üzerine Anayasa'ya sadakat konusunda namusu ve şerefi üzerine yemin eden bir milletvekili değil, verdiği sözü tutma niyetinde olmayan bir PKK terör örgütü üyesi var.